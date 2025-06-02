Deva Partisi: “Metin Gürcan Uzun Bir Süre Önce Partimizdeki Tüm Üyeliklerinden Ayrılmıştır”

Deva Partisi: “Metin Gürcan Uzun Bir Süre Önce Partimizdeki Tüm Üyeliklerinden Ayrılmıştır”

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

(ANKARA)- DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır" ifadesi kullanıldı.

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bugün yazılı ve görsel medyada Metin Gürcan üzerinden Partimizi yıpratmaya yönelik bir kara propaganda yürütülmektedir. Metin Gürcan uzun bir süre önce Partimizdeki tüm üyeliklerinden ayrılmıştır. Durum böyle iken bu kara propagandaya devam edilmesini basın ahlak ve ilkeleriyle tutarlı bulmuyor ve şiddetle kınıyoruz.''

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Tbmm Grubu, Tbmm Başkanlık Seçimi İçin Parti Gruplarını Ziyaret Etti
Chp Tbmm Grubu, Tbmm Başkanlık Seçimi İçin Parti Gruplarını Ziyaret Etti
Eskişehir’de Gençler Neden Sokakta?: “Gençlerin Diplomaları 19 Mart’tan Önce Geçerliliğini Yitirdi”
Eskişehir’de Gençler Neden Sokakta?: “Gençlerin Diplomaları 19 Mart’tan Önce Geçerliliğini Yitirdi”
Chp’li Suiçmez'den Çaykur'A Tepki: ''çaykur 4 Gün İçinde Kontenjan Miktarını Dörtte Bire Düşürdü''
Chp’li Suiçmez'den Çaykur'A Tepki: ''çaykur 4 Gün İçinde Kontenjan Miktarını Dörtte Bire Düşürdü''
Chp'li Erol: "elazığ’ı Depreme Hazırlamak İçin Artık Birlikte Hareket Etme Zamanı Geldi”
Chp'li Erol: "elazığ’ı Depreme Hazırlamak İçin Artık Birlikte Hareket Etme Zamanı Geldi”
Chp Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu’dan Erken Seçim Çağrısı: “Hodri Meydan”
Chp Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu’dan Erken Seçim Çağrısı: “Hodri Meydan”
Chp’li Kış: “Bugün Verilen 4 Bin Liralık İkramiyeyle Ancak Bir Buçuk Gram Altın Alınabiliyor”
Chp’li Kış: “Bugün Verilen 4 Bin Liralık İkramiyeyle Ancak Bir Buçuk Gram Altın Alınabiliyor”
Avcılar'da Yurttaşlar Gözaltındaki Başkanları İçin Yürüdü
Avcılar'da Yurttaşlar Gözaltındaki Başkanları İçin Yürüdü