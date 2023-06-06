Deva Partisi, Tbmm Başkanlığı’na Mustafa Yeneroğlu’nu Aday Gösterdi

Deva Partisi, Tbmm Başkanlığı’na Mustafa Yeneroğlu’nu Aday Gösterdi

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu aday gösterdi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu aday gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, İstanbul milletvekilleri Evrim Rızvanoğlu ve Hasan Karal, İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun adaylık başvurusunu TBMM Başkanlığı'na sundu. Başvuru dilekçesinde, "28. Yasama Dönemi, 1. Devre için TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Yeneroğlu’nu aday olarak gösteriyoruz" denildi.

Anka Haber Ajansı

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