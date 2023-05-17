Deva Partisi'nden "Karar Ver" Etiketli Yeni Video: “Bu Seçimi Kimler Kazanacak, Karar Ver”

Deva Partisi'nden "Karar Ver" Etiketli Yeni Video: “Bu Seçimi Kimler Kazanacak, Karar Ver”

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, sosyal medya hesabında “Bu seçimi kimler kazanacak, karar ver” mesajıyla yeni bir video yayınladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, sosyal medya hesabında “Bu seçimi kimler kazanacak, karar ver” mesajıyla yeni bir video yayınladı.

DEVA Partisi, bugün Twitter hesabında "Karar Ver" etiketiyle yeni bir video paylaştı. Videoda, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüntüleri yer aldı. Videoda, Babacan’ın daha önceki miting konuşmalarında söylediği şu sözlere yer verildi:

“İki seçenekli bir referanduma gidiyoruz. Önümüzde iki tane tercih olacak. Cevabın nedir, soruyorum. Otoriterlik mi, demokrasi mi? Keyfilik mi, hukuk mu? Baskı mı, özgürlük mü? Tek akıl mı, ortak akıl mı? Korku mu, umut mu? Öfke mi, sevgi mi? Kavga mı, barış mı? Kriz mi, huzur mu? Yoksulluk mu, zenginlik mi? Arkadaşlar, kara kış mı, bahar mı?

Bu seçimi, 7’den 70’e, doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye kazanacak. Bu seçimi, ürettikçe zarar eden çiftçi kazanacak. Bu seçimi, sattığı malı yerine koyamayan esnaf kardeşlerimiz kazanacak. En güzel yılları umutsuzlukla, kaygıyla geçen gençler kazanacak bu seçimi. Bu seçimi, bugünkü otoriter ittifakın görmezden geldiği milyonlar kazanacak.”

Anka Haber Ajansı

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