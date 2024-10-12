Deva Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi Başladı

Deva Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi Başladı

DEVA Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi başladı. Mevcut Genel Başkan Ali Babacan'ın tek aday olduğu kongrede, Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasının ardından konuşmalara geçildi.

(ANKARA) - DEVA Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi başladı. Mevcut Genel Başkan Ali Babacan'ın tek aday olduğu kongrede, Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasının ardından konuşmalara geçildi.

Ankara'da bir otelde yapılan DEVA Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi için, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden delegeler, sabah erken saatlerde oy kullanacakları salona geldi. Genel Başkanlık için tek aday olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşi Zeynep Babacan ile kongreye gelerek, delegeleri selamladı.

Kongrenin yapılacağı salondaki koltuklara Türk bayrakları ve DEVA Partisi’nin bayrakları yerleştirildi. Salondaki ekrana DEVA Partisi’nin vaatlerini içeren sözler yansıtıldı. Bazı delegeler ellerinde “Babacan’dır Geri Heyecan” , “Bıktık vallahi bıktık, bıktık”, “Tam Demokrat Babacan” yazılı dövizlerle Babacan'a destek verdi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan kongrenin açılışında konuşan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar, "Yürüdüğümüz zorlu yol birbirimize olan inancımızı katmerleştirdi. Bugün hedeflediğimiz Türkiye için yeni bir yolu başlatıyoruz” dedi.

Kongrede, Divan Kurulu Başkanlığı'na oy birliğiyle, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çanakçı seçildi. Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasının ardından Genel Başkan Ali Babacan kürsüye gelerek, konuşmasına başladı.

Babacan'ın "Yeni dönem yol haritası"nı açıkladığı kongrede Genel Başkanlık, Genel Merkez Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile İlkeler ve Değerler Kurulu Üyelikleri” için sandığa gidilecek.

Anka Haber Ajansı

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