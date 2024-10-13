Deva Partisi'nin 2'inci Olağan Büyük Kongresi... Ali Babacan Yeniden Genel Başkan Seçildi

Demokrasi ve Atılım Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren Genel Başkan Ali Babacan, geçerli 556 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

(ANKARA) – Demokrasi ve Atılım Partisi’nin 2. Olağan Büyük Kongresi tamamlandı. Tek aday olarak seçime giren Genel Başkan Ali Babacan, geçerli 556 oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Ankara’da bir otelde “Yeni bir yol, DEVA yolu” sloganıyla 2. Olağan Büyük Kongresi’ni gerçekleştiren DEVA Partisi’nde kongre süreci tamamlandı. Kongrede, Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu ile İlkeler ve Değerler Kurulu üyeleri de belirlendi.

DEVA Partisi’nin 50 kişilik Merkez Yönetim Kurulu listesinde, Ahmet Burçin Yereli, Ali İhsan Merdanoğlu, Bünyamin Özbek, Büşra Sakınmaz, Cem Avşar, Cennet Uslu, Duygu Aydın, Elif Esen, İbrahim Halil Çanakçı, İdris Şahin, Evrim Rızvaoğlu, Sadullah Ergin, Selam Aliye Kavaf, Mehmet Emin Ekmen, Yakup Engin, Zeynep Çamlı, Numan Tunç, Kerem Altın, Kamuran Sayhan, Serap Karaosmanoğlu yer aldı.

Deva Partisi’nin Genel Merkez Disiplin Kurulu üyeleri arasında Bahar Saygılı, Hüseyin Kaderoğlu, Fırat Fesih Kaya, Mahmut Sevindi, Mustafa Nuri Akbulut, Zeki Kahraman, Mehmet Zeki Kaplan bulunuyor. İlkeler ve Değerler Kurulu’nda ise Dilek Yüksel, Onur Güneş, Davut Gazi Benli, Süleyman Demir ve Ayhan Yılmaz yer aldı.

Anka Haber Ajansı