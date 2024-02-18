Deva Partisi’nin İstanbul, Ankara Ve İzmir Adayları Belli Oldu. İstanbul Adayı Parti Sözcüsü İdris Şahin

Deva Partisi’nin İstanbul, Ankara Ve İzmir Adayları Belli Oldu. İstanbul Adayı Parti Sözcüsü İdris Şahin

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. DEVA Partisi, İstanbul’a Parti Sözcüsü İdris Şahin’i, Ankara’ya eski Anayasa Mahkemesi üyesi Mümtaz Akıncı’yı, İzmir’e Serap Karaosmanoğlu’nu aday gösterecek.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. DEVA Partisi, İstanbul’a Parti Sözcüsü İdris Şahin’i, Ankara’ya eski Anayasa Mahkemesi üyesi Mümtaz Akıncı’yı, İzmir’e Serap Karaosmanoğlu’nu aday gösterecek.

Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan DEVA Partisi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları belli oldu. Adaylar bugün Genel Başkan Ali Babacan tarafından açıklanacak. DEVA Partisi’nin İstanbul’a Ankara Milletvekili ve Parti Sözcüsü İdris Şahin’i, Ankara’ya eski Anayasa Mahkemesi üyesi Mümtaz Akıncı’yı, İzmir’e ise İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu’nu aday göstereceği öğrenildi.

Daha önce 250’ye yakın adayını açıklayan DEVA Partisi, bugün Bilkent Otel’de yapılacak toplantı ile adaylarını açıklayacak. DEVA Partisi’nin bugün açıklanacak adaylarından bazılarını İstanbul Milletvekili Hasan Karal, X hesabından açıkladı. Karal, Trabzon’da Selçuk Keskin, Giresun’da Murat Uçar, Samsun’da Kebire Birer Türk’ün adaylığının kesinleştiğini belirtti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Erdoğan: "Klasik Belediyeciliğin Çok Ötesinde Bir Standart Vaat Ediyoruz"
Erdoğan: "Klasik Belediyeciliğin Çok Ötesinde Bir Standart Vaat Ediyoruz"
Ali Babacan: Tüik’in Terazisinin Ayarını Bozdular, Ondan Sonra Millet Perişan
Ali Babacan: Tüik’in Terazisinin Ayarını Bozdular, Ondan Sonra Millet Perişan
İmamoğlu: “Bu Millet Öyle Bir Had Bildirir Ki Süt Dökmüş Kediye Dönersiniz”
İmamoğlu: “Bu Millet Öyle Bir Had Bildirir Ki Süt Dökmüş Kediye Dönersiniz”
Özgür Özel: "Cemevlerinin Yasal Bir İbadethane Kabul Edilmesine Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz"
Özgür Özel: "Cemevlerinin Yasal Bir İbadethane Kabul Edilmesine Kadar Mücadeleyi Sürdüreceğiz"
Chp'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Güney: Yerinde, Adil Ve Hakça Bir Dönüşümün Güvencesi Biz Olacağız
Chp'nin Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Güney: Yerinde, Adil Ve Hakça Bir Dönüşümün Güvencesi Biz Olacağız
Mhp Elazığ Milletvekili Işıkver: “Biz İstersek Kimse Bizden Habersiz Bu Şehirde El Broşürü Bile Dağıtamaz”
Mhp Elazığ Milletvekili Işıkver: “Biz İstersek Kimse Bizden Habersiz Bu Şehirde El Broşürü Bile Dağıtamaz”
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Ve Chp Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünlüce’den Esnafa Ziyaret
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç Ve Chp Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ünlüce’den Esnafa Ziyaret