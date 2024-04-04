Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümünde Mezarını Ziyaret Etti

Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıl Dönümünde Mezarını Ziyaret Etti

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, vefatının 27. yılında anıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, vefatının 27. yılında anıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkeş’in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

MHP kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, ölüm yıl dönümünde anıldı. Türkeş’in mezarı başında dua okundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti yöneticileri, Beştepe'deki Türkeş’in mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı ve dua etti.

Anka Haber Ajansı

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