(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” dedi.

Bahçeli, partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, "bugün sevinçli bir iklimde mübarek Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Sevinçli bir iklimden kastım terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir. Bugün Türkiyemiz bölücü terör faaliyetlerinin, kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından ‘Barış ve Demokratik Toplum’ çağrısı açıklamasıyla PKK’nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış; bu da 12 Mayıs’ta 13’üncü Kongre’yle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye’nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye’yi Terörsüz Türkiye olarak kalıcı ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve bütünleşme açısından da büyük, güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışının, ruhunun başlangıcıdır. O sebepten dolayı bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye’yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli.

“CHP’ye Saraçhane’den Atatürk’ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum”

Bütün siyasi partilerimiz, siyasi partilerin değerli yöneticileri, böyle bir süreci kucaklamalı, kavramları seçerek topluma moral veren sonuca varma hedefini gösteren ifadeler kullanmalı ve toplumsal gerginliğe, karşılıklı çatışmaya, birtakım insanları sokağa davet etmeye gerek duyulmamalıdır. Türkiye böyle bir sürece girdiği zaman üniversite gençliği üzerinden birtakım çağrılar yaparak kendilerinin gelemediği sokağa gençleri götürme gayreti geleceğe doğru önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir. Bunu 1968 döneminden bu yana bu millet yaşamıştır. Tekrar yaşamamak lazımdır. Gençlik milletimizin göz bebeğidir. Hele hele 21’inci yüzyılın süper güç olmasında önemli bir kadro olarak yetişmeleri elzem olan bir gençliktir. Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir. Dolayısıyla, öncelikle bütün siyasi partilere ve hasleten de CHP’nin değerli yöneticilerine, CHP’nin mensuplarına, Saraçhane’den çıkıp Ankara yolunda Atatürk’ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Türkiye’nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır.

“Artık bütün siyasi partiler Türkiye partisi olmak mecburiyetinde”

O bakımdan, önümüzdeki dönemle, yani bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede TBMM’ye önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye’yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Yani, darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. İkinci olarak Siyasi Partiler Kanunu gözden geçirilmelidir. Üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da TBMM’nin dava verimli çalışabilmesi için İç Tüzüğün güncelleştirilerek TBMM’nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokmalıdır. Meclis tartışmalarını da artık Meclise yakışır bir üslup içerisinde, karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik bağında devam etmelerini sağlayacak bir yapıya ulaştırmalarında yarar vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır, Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Başka ülkelerin tesiri altında kalarak Türkiye’nin istikrarını bozmaya, kamplaşmaya sevk edecek, kutuplaşmayı ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Onun için şu an 117 tane siyasi parti vardır, bunlardan 16 tanesi TBMM’de temsil edilmektedir. Her gün de parti kurma çabası içerisinde olunmaktadır. Böyle bir durum karşısında bütün partiler Türkiye için, Türkiye partisi olmalıdır.”

Anka Haber Ajansı