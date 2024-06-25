Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı Sonrası Rahatsızlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısı sonrası rahatsızlandı. İktidar kulisinde bekleyen gazetecilerin Bahçeli'nin oturduğu koltuğa yaklaşmaması için şerit çekildi. Bu sırada, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, gazetecilere ''çıkın'' diye bağırdı, gazetecilerin uzaklaştırılmasını istedi.

(TBMM)- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısı sonrası rahatsızlandı. İktidar kulisinde bekleyen gazetecilerin Bahçeli'nin oturduğu koltuğa yaklaşmaması için şerit çekildi. Bu sırada, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, gazetecilere "'çıkın'" diye bağırdı, gazetecilerin uzaklaştırılmasını istedi.

MHP Grup toplantısına 15 dakika geç gelen Devlet Bahçeli'nin yürümekte zorlandığı görüldü. Grup konuşmasını her zamankinin aksine bu kez Grup Başkanı kürsüsünde oturarak yapan Bahçeli, konuşmanın ardından görevlilere yaslanarak kürsüden ayrıldı.

Grup salonundan çıktıktan sonra Bahçeli'nin, bir süre dinlenmek için kuliste bulunan koltuklara oturduğu görüldü. Bu sırada, MHP'li görevliler Bahçeli'ye kimseyi yaklaştırmayarak gazetecilerin görüntü almasını engelledi.

İktidar kulisinde bekleyen gazetecilerin Bahçeli'nin oturduğu koltuğa yaklaşmaması için şerit çekildi. Bu sırada, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, gazetecilere "'çıkın'" diye bağırarak uzaklaştırılmalarını istedi. MHP TBMM İdare Amiri Sermet Atay da gazetecilere, Bahçeli'nin durumuna ilişkin "sağlığında bir sıkıntı yok, tansiyon ile ilgili bir durum değil, dinlenmek için oturdu" bilgisini verdi.

Delet Bahçeli, yaklaşık 15 dakika sonra Meclis'ten ayrıldı.

Anka Haber Ajansı