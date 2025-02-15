Devlet Bahçeli ''Kahtalı Mıçe'' İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Devlet Bahçeli ''Kahtalı Mıçe'' İçin Taziye Mesajı Yayınladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Kahtalı Mıçe'' olarak bilinen sanatçı Mustafa Kahtalı'nın vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Kahtalı Mıçe'" olarak bilinen sanatçı Mustafa Kahtalı'nın vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "'Kahtalı Mıçe'" olarak bilinen Mustafa Kahtalı'nın vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Türk Halk Müziğinin güçlü sesi, eserleriyle ve seslenişiyle milletimizin gönül tellerini titreten, aynı zamanda Adıyaman’ın yetiştirdiği mümtaz ve müstesna sanatçılarımızın önde gelen isimlerinden birisi olan Mustafa Aslan’ın, namıdiğer Kâhtalı Mıçe’nin vefatından büyük bir üzüntü duydum.

Merhum sanatçımız Kâhtalı Mıçe’ye Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailesine, sevenlerine, bilhassa Adıyamanlı kardeşlerime sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.''

Anka Haber Ajansı

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