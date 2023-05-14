Devlet Bahçeli, Oyunu Ankara'da Kullandı: "Türk Siyasi Hayatında Önemli Bir Seçim"

Devlet Bahçeli, Oyunu Ankara'da Kullandı: "Türk Siyasi Hayatında Önemli Bir Seçim"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli, "Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Ankara'da kullandı. Bahçeli, "Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oyunu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. Okul bahçesinde açıklama yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"Allah nasip etti, bugün oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek bir katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum."

Bahçeli, seçim sonuçlarını MHP Genel Merkezi’nde takip edecek.

Anka Haber Ajansı

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