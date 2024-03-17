Devlet Bahçeli Yeniden Mhp Genel Başkanı Seçildi

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Kurultay'da tek aday olarak seçime giren Devlet Bahçeli 1295 delegenin tamamının oyunu alarak 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi.

MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi. Kurultay'da tek aday olarak seçime giren Devlet Bahçeli 1295 delegenin tamamının oyunu alarak 11. kez MHP Genel Başkanı seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, partinin kayıtlı üst kurul delegeleri, kurulan 15 sandıkta genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Mevlüt Karakaya, oylamaya 1295 delegenin katıldığını belirterek, Bahçeli'nin tüm delegelerin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Kurultay, diğer parti organlarının seçimiyle devam edecek. Delegeler, 75 asil 25 yedekten oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile 9 asil 5 yedekten oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) belirleyecek.

Anka Haber Ajansı