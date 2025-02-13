Devlet Bahçeli'den, Ahmet Davutoğlu'na Berat Kandili Telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanın Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Berat Kandili’ni kutladı. Görüşmede, ayrıca Gazze'deki gelişmeler de değerlendirildi.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanın Ahmet Davutoğlu’nu arayarak Berat Kandili’ni kutladı. Görüşmede ayrıca Gazze'deki gelişmeler de değerlendirildi.

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu telefonda Berat Kandili dolayısıyla görüştü. Bahçeli, Davutoğlu'nun Berat Kandili’ni kutladı.

Ahmet Davutoğlu’nun TBMM’de yaptığı Grup konuşmasında tekraren geçmiş olsun dileklerini iletmesinin ardından gerçekleşen görüşmede Davutoğlu, geçmiş olsun dileklerini yineledi. Görüşmede, Gazze'de son dönemdeki gelişmeler değerlendirilirken, karşılıklı yapılabilecekler de ele alındı. Görüşmede, süreçte Gazze ve birçok konuda görüşmelere devam edileceği temennisinde bulunuldu.

Anka Haber Ajansı