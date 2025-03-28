Devlet Bahçeli'den, Davutoğlu'na Bayram Telefonu

Devlet Bahçeli'den, Davutoğlu'na Bayram Telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu arayarak, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Gelecek Partisi Parti Sözcüsü Ufuk Karcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu arayarak, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik dileklerinde bulunduğunu bildirdi.

Karcı, Ahmet Davutoğlu'nun da Bahçeli’nin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, sağlık ve sıhhat temennisini ilettiğini kaydetti.

Anka Haber Ajansı

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