Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'nın Romanlar İçin Başlattığı "sanat Okul Projesi"ne Destek

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'nın Romanlar İçin Başlattığı "sanat Okul Projesi"ne Destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri ‘Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi’ni gönülden destekliyorum. Bu vesileyle açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde 100’er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri ‘Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi’ni gönülden destekliyorum. Bu vesileyle açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde 100’er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklamada televizyon programcısı Müge Anlı'nın başlattığı "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi"ne destek verdiğini duyurdu. Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun canlı olması milli varlığımızın iftihar edilecek hasletlerinden birisidir. Türk kültür ve medeniyetinin ağırlık merkezi insandır. Nitekim inancımıza göre insan yaratılmışların en şereflisidir. Bizim anlayışımıza göre insan insana yar ve yuva olmalıdır.

ATV’de dikkat çeken programlara imza atan Sayın Müge Anlı; aynı zamanda sosyal yaraların sarılmasına, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya takdir edilecek ölçülerde devam etmekte, destek vermektedir. Sayın Anlı’nın başlatmış olduğu "Aşevleri Projesi'nin yanı sıra Roman kardeşlerimizi kapsayan "Sanat Okulu Projesi" bizim nazarımızda değerli bir girişimdir. Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi'ni gönülden destekliyorum. Bu vesileyle açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde 100’er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum. Roman kardeşlerimizin yanındayız, onların lehine olacak şekilde elimizden ne geliyorsa yapmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle Sayın Müge Anlı’yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum."

Anka Haber Ajansı

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