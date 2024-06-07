Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Görevden Alındı, Yerine Üye Salih Tanrıkulu Atandı

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Görevden Alındı, Yerine Üye Salih Tanrıkulu Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine üye Salih Tanrıkulu atandı. Ayrıca 4 ilin milli eğitim müdürü görevden alınarak, yeni atamalar yapıldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine Devlet Denetleme Kurulu üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı, yerine Devlet Denetleme Kurulu üyesi Salih Tanrıkulu getirildi.

4 ilin milli eğitim müdürü görevden alındı

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekçi ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alınırken; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Fethi Ateş ve Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Osman Cebeci atandı.

Anka Haber Ajansı

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