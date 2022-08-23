Devrilen Beton Mikserinde Sürücü Sıkışırken, Çıkan Yangını Çevredekiler Söndürdü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen beton mikserinde yangın çıkarken, sürücü araçta sıkıştı. Yangın, yoldan geçen bir başka sürücü tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürülürken, yaralı sürücü Mehmet Asan (64) itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Halhalca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Halhalca istikametinden Akhisar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Asan yönetimindeki 16 YC 227 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Asan, sürücü kabininde sıkışırken, araçta yangın çıktı. Yangın yoldan geçen bir başka sürücü yangın söndürme tüpüyle alevlere müdaha etti. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle sondürülürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye görevlilerinin 1 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağında kırık olduğu öğrenilen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı