Devrilen Tır'ın Şoförü, Sıkıştığı Yerden Güçlükle Çıkarıldı

Devrilen Tır'ın Şoförü, Sıkıştığı Yerden Güçlükle Çıkarıldı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde devrilen çimento yüklü TIR'ın şoförü Sami Metin (47), ağır yaralandı.

Veli KÖKEN/DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde devrilen çimento yüklü TIR'ın şoförü Sami Metin (47), ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarılan Metin, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu ile Kuzey Çevre Yolu'nun kesiştiği yonca kavşakta meydana geldi. Burdur'dan Antalya'ya giden Sami Metin yönetimindeki 15 PU 560 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri yıkarak bankete savrulan TIR ters döndü. Araçta sıkışan Sami Metin yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarılan Sami Metin, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kavşak, itfaiye ekiplerinin araçta yaptığı soğutma çalışmasının ardından yeniden açıldı. (DHA)

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Devrilen Tır'ın Şoförü, Sıkıştığı Yerden Güçlükle Çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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