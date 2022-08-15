Devrilen Traktörün Altında Kalan Baba Öldü, Oğlu Yaralandı

Devrilen Traktörün Altında Kalan Baba Öldü, Oğlu Yaralandı

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Adem Sipahi (40) hayatını kaybetti, oğlu İbrahim Sipahi (13) yaralandı.

Mustafa KIRLAK/ ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Adem Sipahi (40) hayatını kaybetti, oğlu İbrahim Sipahi (13) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Cemallı Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Sipahi kontrolündeki 52 HC 826 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi. Sürücü ve oğlu İbrahim Sipahi (13), devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen traktör, kepçe yardımıyla kaldırılırken, sürücü ve oğlu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık görevlileri yaptığı incelemede Adem Sipahi'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı oğlu ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Sipahi'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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