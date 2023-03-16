Didim Belediye Başkanı Atabay, Depremzedeler İçin Düzenlenen Dostluk Ve Dayanışma Yemeğine Katıldı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanlığı tarafından depremzedeler için düzenlenen dostluk ve dayanışma yemeğine katıldı. Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için kullanılacak.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanlığı tarafından depremzedeler için düzenlenen dostluk ve dayanışma yemeğine katıldı. Etkinlikten elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için kullanılacak.

Depremzedeler için düzenlenen dostluk gecesine; Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsezener, Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, Zeynel Şener ve İbrahim Metin Başer, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, Belediye Meclis üyeleri, CHP Didim İlçe Yönetimi, yurttaşlar ve depremzedeler katıldı. Didim Belediyesi, özel firmalar ve gönüllülerin destek sağladığı yemeğe ilçedeki yerel sanatçılar da katkı sundu.

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, “Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye acı bir günden geçti. Daha dün sel felaketi ile karşı karşıya kaldık. Orada da kayıp canlarımız var. Bütün canlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu geceye desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede konuşma yapan Başkan Atabay da şunları söyledi:

“İsterdim ki bu gece farklı bir organizasyon için toplanmış olalım. Böyle bir gecede bir arada olmamız için önümüze böyle bir üzüntülü, bütün ülkemizin yaşamış olduğu bir olay çıktı. Maalesef onun için buradayız. İnşallah daha güzel günlerde ileriye daha umutla bakılabilecek organizasyonlarda buluşuruz. Bugün burada ilçemizde ağırladığımız depremzede vatandaşlarımıza sıcaklığımızı hissettirebilmemiz için bir arada olma adına CHP Didim İlçe Başkanlığı’mızla, Belediye’mizle, sponsorlarımızla ve gönüllü katılan tüm vatandaşlarımızla birlikte bu geceyi düzenledik. Bu geceye hepiniz hoş geldiniz. Hepinize bu geceye katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.”

Anka Haber Ajansı