"Didim-turgutreis-bodrum Deniz Otobüsü Seferi" Açılış Töreni Chp Genel Başkanı Özel’in Katılımıyla Yapıldı

"Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" açılış töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Didim'den Turgutreis'e ve Bodrum'a olan seferler günde üç defa yapılacak. Karşılıklı olacak ve tam bilet 250 Türk lirası. Yarım bile 160 lira. Engelliler, yaşlılar ve dezavantajlı gruplar da ücretsiz olarak tıpkı otobüsler gibi feribotumuzdan faydalanacaklardır" dedi.

(AYDIN) - "Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" açılış töreni, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Didim'den Turgutreis'e ve Bodrum'a olan seferler günde üç defa yapılacak. Karşılıklı olacak ve tam bilet 250 Türk lirası. Yarım bile 160 lira. Engelliler, yaşlılar ve dezavantajlı gruplar da ücretsiz olarak tıpkı otobüsler gibi feribotumuzdan faydalanacaklardır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" açılış töreni CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirildi. Aydın'ın Didim ilçesi D-Marin Yolcu iskelesinde gerçekleşen törene CHP Genel Başkanı Özel’in yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP’li milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

"Ortak projelerimizin ikincisi, üçüncüsü gelecek"

Törende konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bugün iki ilimiz Muğla ve Aydın'ın ortak başlattığı deniz otobüsü seferlerini Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda, böyle özel bir günde yapılmasından çok mutluyum. Bu bir ilk oluyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Umarım ortak projelerimizin ikincisi, üçüncüsü gelecek" dedi.

"Halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için hep birlikteyiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Bugün 1 Temmuz Kabotaj Bayramında denizlerdeki bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, sembolü olan bu özel günde sevgili Özlem başkanımla birlikte halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için çok önemli bir projeyi hayata geçirmek için şu anda sayın genel başkanımızın da katılımıyla hep birlikteyiz. Ulu Önder Atatürk, İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında "askeri zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandıramazsanız, boşa gider" demiştir. İlk kabotaj konusu İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya konmuştur. Kararlardan biridir; denizlerdeki egemenliğin yeniden Türk ulusuna geçmesi. Sonrasında tabii ki 1926 yılında tam da bugün Kabotaj Kanunu yürürlüğe sokulmuştur. Ama o İzmir İktisat Kongresi'nde alınan karar, Lozan'a da altlık oluşturmuştur. Lozan'da alınan kararların içerisinde Türk denizlerinin yeniden Türk hâkimiyetine geçmesi bir kılavuz olarak yer almıştır. Büyük Atatürk'ün ilkeleri ve devrimlerinin arasında en önemlilerinden bir tanesi de Kabotaj Kanunu'dur. Kendisine tekrar şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de sayın genel başkanımızın ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda bizlerin, yerel yöneticiler arasında görevleri bilinçli eylemler geliştirmek, kültürel mirasımızı, doğal kaynaklarımızı koruyarak geleceğe taşımak ve tüm bunlarla birlikte de hizmeti dört bir yana ulaştırmak olacaktır" dedi.

"Denizcilik bakanlığının olmaması en büyük ayıplarımızdan"

"Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin gayesi halkımızla iç içe, halk için kolektif bir anlayışla, demokratik, üretici, kaynak yaratıcı, bütünleştirici bir çerçevede çalışmaya, başarılı olmaya, gayret etmeye kararlıyız" diyerek sözlerini sürdüren Aras, şunları kaydetti:

"Buna çalışıyoruz. Bu bağlamda bu dayanışma duygularıyla sayın başkanım, Özlem Çerçioğlu'yla beraber bu kararı aldık. Çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bunun için ekiplerimize de, belediyelerimizin bu konuda görev yapan yöneticilerine, emekçilerine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugün itibariyle Bodrum, Turgutreis, Didim seferleri başlayacak. Yarından itibaren de Marmaris, Fethiye. Bu bunlarla sınırlı kalmayacak. Üç tarafı denizlerle çevrili bu kadim memleketimizde, bu güzel vatanımızda yüz yıllık cumhuriyette bir denizcilik bakanlığının olmaması en büyük ayıplarımızdan bir tanesidir. İnşallah, en kısa zamanda iktidarımızda sayın genel başkanımızın da takdirleriyle denizcilik bakanlığını da ihdas edeceğiz.

Engelliler, yaşlılar ve dezavantajlı gruplarda ücretsiz

Didim'den Turgutreis'e ve Bodrum'a olan seferler günde üç defa yapılacak. Karşılıklı olacak ve tam bilet 250 Türk lirası. Yarım bile 160 lira. Engelliler, yaşlılar ve dezavantajlı gruplarda ücretsiz olarak tıpkı otobüsler gibi feribotumuzdan faydalanacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün bizlere katılan sayın genel başkanımıza da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Özlem Başkanımın dediği gibi bizler Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak ortak projeleri her zaman hayata geçirmeye kararlıyız."

Anka Haber Ajansı