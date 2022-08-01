Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı

Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı

AYDIN'ın Didim Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Hacıfettahoğlu, ayaklarından yaralanırken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Yeni Mahalle Pınar Caddesi'nde meydana geldi. Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, sabah işe gitmek için evinden çıktıktan sonra otomobiline binerken, kar maskeli kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli, tabancayla 5 el ateş ederek kaçtı. Mermilerden 2'si, Hacıfettahoğlu'nun sağ, 1'i de sol ayağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacıfettahoğlu, ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Murat Hacıfettahoğlu, 21 Ekim 2020'de, pazar denetiminde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğramıştı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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