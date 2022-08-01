Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı (3)

Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı (3)

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIAydın'ın Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından yaralanan Fettahoğlu'nun silahlı...

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Aydın'ın Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ayaklarından yaralanan Fettahoğlu'nun silahlı saldırıya uğradığı o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; saldırgan, önce elektrik trafosunun arkasına saklanarak dakikalarca zabıta müdürünün evden çıkmasını bekliyor. Murat Hacıfettahoğlu'nun ise evden elinde poşet ile çıkarak çöp konteynerine doğru gittiği görülüyor. Bu sırada arkasından gelen saldırgan elindeki tabanca ile zabıta müdürünün ayaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtığı görülüyor. (DHA)

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Didim'de Zabıta Müdürü, Silahlı Saldırıda Yaralandı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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