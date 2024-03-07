Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz: “Dikili’ye Doğal Gazı Biz Getirdik, Bu Da Bize Nasip Oldu”

Yerel seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini sürdüren Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, “Dikili’ye doğal gazı biz getirdik, bu da bize nasip oldu. İZMİRGAZ ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda 2024’te 20 km doğal gaz hattı döşeyeceğiz. İlk etapta Salimbey Mahallemiz 2024 yılında doğal gaza kavuşmuş olacak. Dikili İttifakımız her geçen gün çığ gibi büyüyor” dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini sürdüren Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, “Dikili’ye doğal gazı biz getirdik, bu da bize nasip oldu. İZMİRGAZ ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda 2024’te 20 km doğal gaz hattı döşeyeceğiz. İlk etapta Salimbey Mahallemiz 2024 yılında doğal gaza kavuşmuş olacak. Dikili İttifakımız her geçen gün çığ gibi büyüyor” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerini sürdüren CHP’li Dikili Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan Adil Kırgöz, Alp Ülük ailesinin konuğu oldu. Mitinge dönüşen ev ziyareti öncesinde CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nde meşaleler, şarkılar ve türküler ile karşılanan Başkan Kırgöz hemşehrilerinin coşkusuna ortak oldu. Coşkulu kalabalık eşliğinde CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe örgütü, Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Salimbey Mahallesi’ne yürüyen Başkan Kırgöz’e çok sayıda vatandaş balkonlardan alkışlarla destek verdi.

Ev ziyareti sonrası mahalle sakinlerine seslenen Başkan Kırgöz, şunları söyledi:

“Bugünkü ev ziyaretimizde Alp Ülük ve ailesinin konuğu olduk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir bir Dikili için yola çıktık. 5 yıl boyunca ben ve ekibim işimizden, gücümüzden, ailelerimizden fedakarlık edip sadece Dikili için çalıştık. 5 yıl boyunca başımızı öne eğecek hiçbir şey yapmadık, yeni dönemde de yapmayacağız. Dikilimiz için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 5 yıl öncesine kadar mahallelerimizde, sokaklarımızda su akmıyordu, 15 gün su gelmediğini biliyoruz. Bu kardeşinizin İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kurduğu sağlam ilişkiler ile Dikili’mizi ihya ettik. Bu mahallemizde de yollarda yürümek mümkün değildi. Apartmanlar tozdan ve topraktan kapılarını açamıyorlardı. Özveri ile çalışarak mahallemizi daha yaşanılabilir bir hale getirdik. Dikili’ye doğal gazı biz getirdik, bu da bize nasip oldu. İZMİRGAZ ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda 2024’te 20 km doğal gaz hattı döşeyeceğiz. İlk etapta Salimbey Mahallemiz 2024 yılında doğal gaza kavuşmuş olacak. Dikili İttifakımız her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bugün de bizleri yalnız bırakmayan siz değerli Dikili sevdalılarına çok teşekkür ediyorum. Birlikte başaracağız.

Anka Haber Ajansı