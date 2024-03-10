Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, Yeni Dönem Projelerini Dikili Halkıyla Paylaştı

CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, Dikili halkının huzurunda 5 yılda gerçekleştirdiği hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri görsel sunum eşliğinde paylaştı. Geçmiş dönemlerde kişilere tahsis edilen kamusal alanların kendi döneminde Dikili halkının kullanımına açıldığını belirten Başkan Kırgöz, "Kamuya ait alanlar halka aittir. Bizler de her zaman Dikili halkının menfaatlerini ön planda tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz" dedi.

CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz, Dikili halkının huzurunda 5 yılda gerçekleştirdiği hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçireceği projeleri görsel sunum eşliğinde paylaştı. Geçmiş dönemlerde kişilere tahsis edilen kamusal alanların kendi döneminde Dikili halkının kullanımına açıldığını belirten Başkan Kırgöz, "Kamuya ait alanlar halka aittir. Bizler de her zaman Dikili halkının menfaatlerini ön planda tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz" dedi.

CHP Dikili Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan Adil Kırgöz, proje tanıtım toplantısı düzenledi. İsmetpaşa Mahallesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına Dikilili vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. “Güneşli günlere, Adil Kırgöz ile” sloganının atıldığı tanıtım toplantısında Başkan Kırgöz, görev süresince Dikili’de yapmış hizmetleri anlattıktan sonra yeni dönemde hayata geçireceği projeleri açıkladı.

BELEDİYE TARİHİNDE BİR İLK

Dikili Belediyesi’nin enerji ihtiyacını karşılamak ve mali kaynak yaratmak amacıyla belediyeye kayıtlı Demirtaş Mahallesi 136/1 Parsel (28.000 m2) taşınmaz üzerinde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması yönünde çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Kırgöz, “Bu projeye kredi ve finansal destek sağlamak amacıyla 2022 yılında İller Bankası ile görüşmeye başladık. Belediyemiz, Dünya Bankası tarafından yürütülen ismi “Sürdürülebilir Şehirler Projesi II” olan bu projeye Türkiye’de 1393 belediye içerisine girmeyi başaran 40 belediyeden biri oldu. Ve bu 40 belediyeden kredi alması onaylanan 12 belediye arasına girdik. Dikili Belediyesi’nin tarihinde Dünya Bankası ile yaptığı ilk yatırıma dayalı kredi anlaşması, gururluyuz, mutluyuz.” diyerek projenin 2024 yılı sonuna kadar bitirilmesini planladıklarını, Dikili Belediyesi için çok karlı bir yatırım projesi olacağını vurguladı.

DİKİLİ, YENİ İLÇE TERMİNALİNE KAVUŞACAK

Dikili’ye yeni yapılacak ilçe terminali ile ilgili açıklamalarda bulunan hukuksal süreçte mahkemelerin kazanıldığını, 21 Temmuz 2023 tarihinde 8500 metrekare terminal arsasının İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredildiğini, plan ihalesi yapı, yapım ihalesi sonrasında Dikili halkının yeni terminale kavuşacağını belirtti.

Dikili kent merkezini doğal gazla buluşturacağını vurgulayan Başkan Kırgöz’ün yeni dönem projelerinde Belediye Hizmet Binası, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Çok Katlı Otopark, Açık ve Kapalı Düğün Salonu, Günbatı Rekreasyon Alanı, Gazipaşa Vadi Rekreasyon Alanı, Nazım Hikmet Parkı Revizyon, Salihleraltı Rekreasyon Alanı, Çandarlı Meydan Projesi, Çandarlı Doğu Sahili Projesi, Çandarlı ve Deliktaş’a Halı Saha yer alırken Dikili’deki Gençlik Yolu uzatılarak güvenli bir yürüyüş yapılabilecek, bisiklet sürülebilecek bir yer olacak.

DİKİLİM KART UYGULAMASI HAYATA GEÇİYOR

Sosyal yardımlar konusunda DİKİLİM KART uygulamasını hayata geçireceklerini belirten Başkan Kırgöz “Yeni dönemde yeni bir sistem kuruyoruz. DİKİLİM KART uygulamamız ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz ay sonunda ya da başında gidip belirlediğimiz miktarı ya bankadan çekecek ya da belirlenen yerlerden alışveriş yapabilecekler.” dedi.

BAŞKAN KIRGÖZ: “KAMUYA AİT ALANLAR HALKA AİTTİR”

Halkçı belediyecilik uygulamalarından örnekler veren Başkan Kırgöz, geçmiş dönemlerde kişilere tahsis edilen kamusal alanların kendi döneminde Dikili halkının kullanımına nasıl kazandırdığını görsel sunum eşliğinde belgeleriyle açıklayarak şunları ifade etti:

“Bizler sözde değil özde halkçıyız. Kamuya ait alanlar halka aittir. Bizler de her zaman Dikili halkının menfaatlerini ön planda tuttuk ve tutmaya da devam edeceğiz. Hiçbir tehdit bize geri adım attıramaz, çünkü benim arkamda Dikili halkı var. Ben size emanetim.”

Anka Haber Ajansı