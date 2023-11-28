Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Adaylık Başvurusu Yaptı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz Adaylık Başvurusu Yaptı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Dikili Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Eşi Nesrin Kırgöz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda parti üyesi ile birlikte CHP Dikili İlçe Başkanlığı’na giden Başkan Kırgöz, başvuru dosyasını İlçe Başkanı Emre Kırlı’ya teslim etti.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerinde Dikili Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı. Eşi Nesrin Kırgöz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda parti üyesi ile birlikte CHP Dikili İlçe Başkanlığı’na giden Başkan Kırgöz, başvuru dosyasını İlçe Başkanı Emre Kırlı’ya teslim etti.

Belediye Başkanlığı adaylığına ilişkin açıklamasını açık hava toplantısıyla Dikili halkının huzurunda yapacağını belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz “Bugün CHP Dikili İlçe Başkanlığımıza resmi müracaatımızı gerçekleştirdik. 5 Aralık Salı günü saat 12.30’da Dikili Atatürk Meydanı’nda hem geçmiş 5 yılın muhasebesini yaparak hem de önümüzdeki dönemi değerlendirerek belediye başkan aday adaylığımı halkımızla paylaşacağım. Tüm halkımızı davet ediyorum, katılımlarınız bizlere güç verecektir” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik Ve Gençlik Kolları Myk Üyeleriylı Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik Ve Gençlik Kolları Myk Üyeleriylı Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Üyeleriyle Meclis'te Bir Araya Geldi
Özgür Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Üyeleriyle Meclis'te Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bm Genel Sekreteri Guterres İle Telefonda Görüştü
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya Belediye Başkan Adaylığı İçin Chp'ye Başvurdu
Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya Belediye Başkan Adaylığı İçin Chp'ye Başvurdu
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: “Ön Seçime De Varım, Merkez Yoklamasına Da Varım”
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda: “Ön Seçime De Varım, Merkez Yoklamasına Da Varım”
Rahmi Aşkın Türeli'den Torba Kanun Tepkisi: "Parlamentonun Var Olan Yetkileri Cumhurbaşkanına Devrediliyor"
Rahmi Aşkın Türeli'den Torba Kanun Tepkisi: "Parlamentonun Var Olan Yetkileri Cumhurbaşkanına Devrediliyor"
İdris Şahin: “Adaylık İçin ‘Ben Varım’ Diyenleri 3 Aralık'ta Ankara'da Kamuoyuyla Paylaşacağız”
İdris Şahin: “Adaylık İçin ‘Ben Varım’ Diyenleri 3 Aralık'ta Ankara'da Kamuoyuyla Paylaşacağız”