Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz: “Yeni Dönem Çandarlımızın Dönemi Olacak"

CHP Dikili Belediye Başkan Adayı ve mevcut Başkan Adil Kırgöz, Çandarlı'da düzenlediği açık hava toplantısında yurttaşlarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, Çandarlı’da tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyleyen Başkan Kırgöz, 5 yıllık görev süresince Çandarlı’da önemli hizmetler sunduklarını belirterek, “Yeni dönem Çandarlımızın dönemi olacak” dedi.

Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, Çandarlı'da düzenlediği açık hava toplantısında yurttaşlarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, Çandarlı’da tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyleyen Başkan Kırgöz, 5 yıllık görev süresince Çandarlı’da önemli hizmetler sunduklarını belirterek, “Yeni dönem Çandarlımızın dönemi olacak” dedi.

Dikili Belediye Başkanı ve CHP yeni dönem Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz seçim çalışmaları kapsamında Çandarlı’da geniş katılımlı açık hava toplantısı gerçekleştirdi. Dikili Nazım Hikmet Parkı’ndan büyük bir konvoy eşliğinde Çandarlı’ya giden Başkan Kırgöz’ü hemşehrileri büyük bir coşkuyla karşıladı.

Çandarlı'da coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Kırgöz şu açıklamalarda bulundu “Bugün, Çandarlımızda tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Burada ilk kez böyle kalabalık ve coşkulu bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Çandarlı bizim her zaman göz bebeğimiz.”

5 yıllık görev süresince Çandarlı’da önemli hizmetler sunduklarını söyleyen Başkan Kırgöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çandarlı’da festivallerimizi tekrar başlattık. Atatürk heykelini yeniledik. Plajlarımıza mavi bayrağı kazandırdık. Üretim yolları kazandırdık. Çandarlı Kalesi önünde düzenlemeler yaptık. 4 adet yeni park kazandırırken 9 adet parkın revizyonunu gerçekleştirdik. Mevcut Pazar yerinin üstünü kapattık, Stadyum Caddesi’nde otopark ve kaldırım düzenleme çalışmaları gerçekleştirdik. Yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiğimiz Düğün Salonunu Çandarlımıza kazandırarak önemli bir eksiği gidermiş olduk. Önümüzdeki 5 yıl için de Çandarlı’mız için projelerimiz var. Hiçbir kimseyi mağdur etmeden meydan projesini hayata geçirerek Çandarlı’mıza yeni bir imaj, yeni bir kimlik kazandıracağız. Çandarlı-Denizköy-Bademli yolu tamamen sıcak asfaltla kaplanacak. Doğu plajında sahil düzenleme planlamalarını yaptık. Fabrika Kafe ve Etnografya Müzemizi yeniden revize ederek sizlerin kullanımına açacağız, içinde yeni nesil z kütüphane oluşturulacak. Jandarma karşısındaki alanda içinde basketbol, voleybol, halı sahanın yer aldığı yeni bir park kazandıracağız. Altyapı çalışmaları ile birlikte Çandarlı’mız doğal gaza da kavuşacak. Çandarlılı iki belediye meclis üyemiz sürekli Belediye Ek Hizmet Binamızda olacaklar. Yeni dönem Çandarlı’mızın dönemi olacak.”

Anka Haber Ajansı