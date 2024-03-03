Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün Ev Ziyaretleri Sürüyor

Dikili Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Adil Kırgöz, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerine devam ediyor. Kırgöz, İsmetpaşa Mahallesi’nde Zahide, Ahmet ve İbrahim Durak’ın konuğu oldu.

Dikili Belediye Başkanı ve CHP Başkan Adayı Adil Kırgöz, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerine devam ediyor. Kırgöz, İsmetpaşa Mahallesi’nde Zahide, Ahmet ve İbrahim Durak’ın konuğu oldu.

CHP İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe örgütü, Belediye Meclis Üyesi Adayları eşliğinde Dikili CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nden İsmetpaşa Mahallesi’ne yürüdü.

Ev ziyareti sonrası hemşehrilerine seslenen Kırgöz şu açıklamalarda bulundu “Zahide Teyzemiz, Ahmet ve İbrahim Durak’ın konuğu olduk, çaylarını içtik. Bizler sözde değil özde halkçı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz, üretiyoruz. İlçemizdeki ihtiyaçları, sorunları teker teker tespit edip ona göre yol haritamızı belirledik. Tüm Dikili’de olduğu gibi İsmetpaşa Mahallemizde de susuzluk sorununu giderdik. Mahallemizdeki Sülüklü Deresi yıllardır çevre kirliliği yaratıp insan sağlığını tehdit ediyordu. Göreve geldiğimde ekibimizi kurduk ve Sülüklü Deresi’nin ıslahını gerçekleştirdik. Yollarımızda yapım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Yeni dönemde de tüm Dikili’nin 30 mahallesinde hizmet seferberliğimiz devam edecek. “Birlikte Dikili” ailemiz her geçen gün çığ gibi büyüyor. Dikili sevdalısı farklı görüşten herkesi bir araya getirerek Dikili İttifakı’nı kurduk. Yeni dönemde de herkesi kucaklayan bir anlayışla Dikili’mizde hep birlikte güzel hikayeler yazmaya devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı