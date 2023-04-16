Dikili Belediye Başkanı Kırgöz: “15 Mayıs Sabahı Her Şey Daha Da Güzel Olacak”

CHP Dikili Seçim Ofisi’nin açılış törenine katılan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Türkiye’nin birleştirici gücü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanlığına taşımak ve Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi için var gücümüzle çalışıp ayak basmadık sokak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 15 Mayıs sabahı her şey daha da güzel olacak” dedi.

CHP Dikili Seçim Ofisi’nin açılış törenine katılan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Türkiye’nin birleştirici gücü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanlığına taşımak ve Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi için var gücümüzle çalışıp ayak basmadık sokak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 15 Mayıs sabahı her şey daha da güzel olacak” dedi.

CHP Dikili Seçim Ofisi, Salimbey Mahallesi 10 Sokak’ta düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayları Rıfat Nalbantoğlu, Hacer Foggo, Altan İnanç, Ayten Gülsever, Burak Kotan, CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı, İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Yakup Pınar, Saadet Partisi Dikili İlçe Başkanı Mustafa İnan, Gelecek Partisi Dikili İlçe Başkanı Havva Konuş katılarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği törende Başkan Kırgöz, şunları söyledi:

“Ülke olarak zor dönemlerden geçiyoruz, ama umudumuzu her zaman diri tutacağız. Türkiye’nin birleştirici gücü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanlığına taşımak ve Millet İttifakı’nın iktidara gelmesi için var gücümüzle çalışıp ayak basmadık sokak, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. 15 Mayıs sabahı her şey daha da güzel olacak."

Anka Haber Ajansı