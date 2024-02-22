Dikili Belediye Başkanı Kırgöz Seçim Startını Verdi

Dikili Belediye Başkanı Kırgöz Seçim Startını Verdi

CHP'nin tekrar aday gösterdiği Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk buluşmayı Deliktaş Mahallesi ziyaretiyle gerçekleştirdi.

CHP'nintekrar aday gösterdiği Dikili’nin mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz, yerel seçim çalışmaları kapsamında ilk buluşmayı Deliktaş Mahallesi ziyaretiyle gerçekleştirdi.

Dikili Nazım Hikmet Parkı’ndan hareket eden ve uzun bir konvoy eşliğinde Deliktaş Mahallesi’ne giren Dikili Belediye Başkanı Kırgöz, Dikilileri karşılandı.

CHP İlçe Başkanı Emre Kırlı, ilçe yönetimi ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarıyla birlikte yurttaşlara seslenen Kırgöz, "'Deliktaş, bizim için önemli bir yere sahip. Her zaman birlik, beraberlik ve dayanışma içindeyiz. Bizleri bağrına basan siz değerli Deliktaşlı hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yine hep beraber aydınlanma meşalesini Dikili’mize yayacağız. Yeni dönemde de sizlerden aldığımız güçle halkçı, sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliğinin bayrağını en yükseklere taşıyacağız'" dedi.

Anka Haber Ajansı

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