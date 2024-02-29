Dikili Belediye Başkanı Kırgöz’e Coşkulu Karşılama

Dikili Belediye Başkanı Kırgöz’e Coşkulu Karşılama

31 Mart Yerel Seçim çalışmaların sürdüren Dikili’nin CHP’li Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Adil Kırgöz Yaylayurt Mahallesi’nde coşkuyla karşılandı.

31 Mart Yerel Seçim çalışmaların sürdüren Dikili’nin CHP’li Belediye Başkan Adayı mevcut Başkan Adil Kırgöz Yaylayurt Mahallesi’nde coşkuyla karşılandı.

CHP Dikili İlçe Örgütü, Belediye Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Yaylayurt Mahallesine giren Başkan Kırgöz hemşehrilerinin ilgisiyle karşılaştı.

CHP Dikili İlçe Başkanı Emre Kırlı’nın konuşmasının ardından halka seslenen Dikili Belediye Başkanı Kırgöz, “Göreve geldiğim günden itibaren çözüm odaklı hizmetler sunduk. Laf değil iş ürettik. Yeni dönemde de iş üretmeye devam edeceğiz. Yaylayurt her zaman doğrudan yana oldu, çalışandan, üretenden yana oldu. Demokrasiden, Cumhuriyet’ten, Atatürk’ten, Cumhuriyet Halk Partisi’nden yana oldu. 31 Mart’ta da böyle olacağına yürekten inanıyorum. Bizleri bağrına basan siz değerli Yaylayurtlu hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde de yine hep birlikte güzel hikayeler yazmaya devam edeceğiz.” dedi.

Anka Haber Ajansı

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