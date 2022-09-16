Dini Nikahla Yaşadığı Kadının Üzerine Kızgın Yağ Döktü

Dini Nikahla Yaşadığı Kadının Üzerine Kızgın Yağ Döktü

KIRIKKALE'de Çilem D. (27), dini nikahla birlikte yaşadığı A.Ş.'nin, üzerine kızgın yağ dökmesi sonucu yaralandı.

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Çilem D. (27), dini nikahla birlikte yaşadığı A.Ş.'nin, üzerine kızgın yağ dökmesi sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde dini nikahla birlikte yaşayan çiftin Gürler Mahallesi Şehit Serhat Gençer Sokak'taki evinde meydana geldi. A.Ş. ve Çilem D., evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. A.Ş., tartışma sırasında Çilem D.'nin üzerine kızgın yağ döktü. Evdeki sesleri duyan komşularının haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüz, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çilem D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Dini Nikahla Yaşadığı Kadının Üzerine Kızgın Yağ Döktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Hafriyat Kamyonu 30 Metreden Yuvarlandı; Sürücü Yaralandı
Hafriyat Kamyonu 30 Metreden Yuvarlandı; Sürücü Yaralandı
Adana’da Pkk Talimatıyla 5 Kez Orman Yakan Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet
Adana’da Pkk Talimatıyla 5 Kez Orman Yakan Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet
Milli Güreşçilerden İbb Spor Kulübü Başkanı Keleş'e Ziyaret
Milli Güreşçilerden İbb Spor Kulübü Başkanı Keleş'e Ziyaret
Otomobil, Kamyon Ve Otobüs Arasında Sıkıştı: 2 Yaralı
Otomobil, Kamyon Ve Otobüs Arasında Sıkıştı: 2 Yaralı
Bodrum Açıklarında Motoryat, Alev Alev Yandı
Bodrum Açıklarında Motoryat, Alev Alev Yandı
Bahçelievler'de Kaza Sonrası Taksiciye Saldırı
Bahçelievler'de Kaza Sonrası Taksiciye Saldırı
Antalya'da Otomobil İle Tır, Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'da Otomobil İle Tır, Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı