Direğe Çarpan Otomobilde Sıkıştı, İtfaiyeciler Yaralı Kurtardı

Direğe Çarpan Otomobilde Sıkıştı, İtfaiyeciler Yaralı Kurtardı

BURSA'da, kontrolden çıkan otomobil, yön tabelası direğine çarparken, sürücü Murat Güzeltepe (54) de içinde sıkıştı.

Esra TÜRKER- Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da, kontrolden çıkan otomobil, yön tabelası direğine çarparken, sürücü Murat Güzeltepe (54) de içinde sıkıştı. Hurdaya dönen araçtan Güzeltepe, itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Murat Güzeltepe yönetimindeki 16 HM 146 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kavşaktaki yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Güzeltepe ise içinde sıkıştı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden yaralı çıkardığı Güzeltepe, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Güzeltepe'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Direğe Çarpan Otomobilde Sıkıştı, İtfaiyeciler Yaralı Kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Konya'da, Boya Fabrikasında Yangın (1)
Konya'da, Boya Fabrikasında Yangın (1)
Gebze'de, Plastik Fabrikasında Yangın
Gebze'de, Plastik Fabrikasında Yangın
Ece'nin Bacağına, Yüzerken Yorgun Mermi İsabet Etti
Ece'nin Bacağına, Yüzerken Yorgun Mermi İsabet Etti
Köprüden Atlayan Kadın Ağır Yaralandı
Köprüden Atlayan Kadın Ağır Yaralandı
Balıkesir'de 15 Kişinin Öldüğü Otobüs Kazası, Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı
Balıkesir'de 15 Kişinin Öldüğü Otobüs Kazası, Anayasa Mahkemesi'ne Taşındı
Ordu'da Tüneldeki Kazada Ölen Baba-oğul, Toprağa Verildi
Ordu'da Tüneldeki Kazada Ölen Baba-oğul, Toprağa Verildi
Mesai Arkadaşını 7 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Kasaba Müebbet İstemi
Mesai Arkadaşını 7 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Kasaba Müebbet İstemi