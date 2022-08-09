Direğe Çarpan Otomobilde Sıkıştı, İtfaiyeciler Yaralı Kurtardı

Esra TÜRKER- Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)- BURSA'da, kontrolden çıkan otomobil, yön tabelası direğine çarparken, sürücü Murat Güzeltepe (54) de içinde sıkıştı. Hurdaya dönen araçtan Güzeltepe, itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Murat Güzeltepe yönetimindeki 16 HM 146 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kavşaktaki yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Güzeltepe ise içinde sıkıştı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden yaralı çıkardığı Güzeltepe, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Güzeltepe'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı