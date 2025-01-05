Dışişleri Bakanı Fidan, 2024 Yılında 82 Ülkeyi Ziyaret Etti, 111 Ülkeden 289 Görüşme Yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan, 2024 Yılında 82 Ülkeyi Ziyaret Etti, 111 Ülkeden 289 Görüşme Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 2024 yılında diplomasi trafiği yoğun geçti. ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre Fidan, 17’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakaten olmak üzere toplam 48 ülkeye 82 yurt dışı ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretlerde toplam 387 bin 736 kilometre yol kat eden Fidan, 111 ülkeden mevkidaşlarıyla 289 görüşme yaptı ve 38 ülkenin Dışişleri Bakanı’nı Türkiye’de ağırladı.

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 2024 yılında diplomasi trafiği yoğun geçti. ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre Fidan, 17’si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a refakaten olmak üzere toplam 48 ülkeye 82 yurt dışı ziyaretinde bulundu. Bu ziyaretlerde toplam 387 bin 736 kilometre yol kat eden Fidan, 111 ülkeden mevkidaşlarıyla 289 görüşme yaptı ve 38 ülkenin Dışişleri Bakanı’nı Türkiye’de ağırladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, 2024 yılında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Çok sayıda ülkeyi ziyaret eden, çeşitli toplantı ve zirvelere katılarak mevkidaşlarıyla bir araya gelen Fidan, 27 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 17’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakat ettiği toplam 48 farklı ülkeye 82 ziyaret gerçekleştirdi. Fidan bu ziyaretlerde toplam 387 bin 736 kilometre yol kat etti.

146 telefon görüşmesi

2024 yılında 111 farklı ülkeden mevkidaşıyla 289 görüşme yapan Bakan Fidan, 38 ülkenin Dışişleri Bakanı’nı Türkiye’de konuk etti. Fidan, 12’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’a refakaten olmak üzere toplam 44 çok taraflı toplantıya katıldı. Bakan Fidan, yıl içinde çeşitli seviyelerdeki muhataplarıyla toplam 146 telefon görüşmesi yaptı.

Anka Haber Ajansı

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