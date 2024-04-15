Dışişleri Bakanı Fidan, Abd Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Abd Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları, bölgede yaşanan son gelişmeler ve PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs ayında ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları, bölgede yaşanan son gelişmeler ve PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele konuları ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre; görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları, Gazze'deki durum ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Ukrayna'daki son gelişmeler ve Karadeniz’in güvenliğinin de gündeme geldiği görüşmede; Suriye’deki gelişmeler, PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele başlıkları da görüşüldü. Yetkili, enerjiye ilişkin konuların da ele alındığını aktardı.

Anka Haber Ajansı

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