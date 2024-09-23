Dışişleri Bakanı Fidan, Birleşmiş Milletler Geleceğin Zirvesi'nde Konuşma Yapacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın başlayacak olan 79'uncu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde düzenlenen Geleceğin Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen konuşacak.

İki gün sürecek olan Geleceğin Zirvesi, yarın başlayacak 79'uncu BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları öncesinde liderlerin katılımıyla 22 Eylül'de ABD'nin New York kentinde başladı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Zirve'ye katılarak hitapta bulunacak. Fidan, gün boyunca Erdoğan'ın ikili görüşme ve kabullerine de katılacak.

Anka Haber Ajansı