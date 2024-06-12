Dışişleri Bakanı Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet Ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet Ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Üsküp'te yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan Zirve'de ve ikili görüşmelerinde, Balkanlarda barış ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye'nin dış politika öncelikleri arasında yer aldığını belirtecek ve bölge ülkeleri ve uluslararası topluma Gazze'de adil ve kalıcı barışın tesisine destek çağrısında bulunacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Üsküp'te yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Fidan Zirve'de ve ikili görüşmelerinde, Balkanlarda barış ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye'nin dış politika öncelikleri arasında yer aldığını belirtecek ve bölge ülkeleri ve uluslararası topluma Gazze'de adil ve kalıcı barışın tesisine destek çağrısında bulunacak.

GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın GDAÜ Dışişleri Bakanları toplantısını müteakiben Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapılacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Fidan Zirve'de ve ikili temaslarında Balkanların coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından Türkiye için öncelik taşıdığına ve Türkiye'nin Balkanların ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayacak. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, Balkanlar'da barış ve istikrar ortamının korunmasının Türkiye'nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığına ve bölgedeki bu ortamı tehdit etme potansiyelindeki gerginliklerin önlenmesi çabalarına katkıda bulunduğuna değinecek.

Fidan'ın 10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı'nı yürüten Türkiye'nin KFOR ve Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) gibi uluslararası askeri mevcudiyetlere katkıda bulunduğuna dikkat çekmesi bekleniyor. 13 Balkan ülkesini bir araya getiren tek bölgesel platform olan GDAÜ'de Türkiye'nin aktif bir şekilde yer aldığı ve bölgesel iş birliğini teşvik ettiği kaydedilecek. Fidan'ın bölge ülkelerine ve uluslararası topluma Gazze'de adil ve kalıcı barışın tesisine destek çağrısında bulunacağı öğrenildi.

Bu yıl yayınlanacak Zirve Bildiri'nde tüm bölgesel konularda iş birliğine yönelik ortak irade vurgulanacak. 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla GDAÜ Dönem Başkanlığı Arnavutluk'a geçecek.

Anka Haber Ajansı

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