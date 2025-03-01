Dışişleri Bakanı Fidan, Londra'da Ukrayna Konulu Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Londra’da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak. Fidan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulunacak ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları aktaracak. Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulayacak.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen yarın Londra’da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak. Fidan, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konularda fikir alışverişinde bulunacak ve Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları aktaracak. Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sonlandırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarını vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da düzenlenecek Ukrayna konulu toplantıya katılacak. Üst düzey Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan toplantıda, ABD Başkanı Trump'ın müzakere odaklı son açılımı dahil Rusya-Ukrayna savaşını ilgilendiren konu başlıklarında fikir teatisinde bulunacak. Türkiye'nin sürece sunabileceği katkıları aktaracak olan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarına işaret edecek.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini ifade edecek olan Fidan, 2022 yılının Mart ayında Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapan Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde de bu rolü üstlenmeye hazır olduğunun altını çizecek. Bakan Fidan, önümüzdeki müzakere döneminde bölgede kalıcı güvenliğin, ekonomik refahın ve istikrarın tesisinin tüm tarafların ortak hedefi olması gerektiğini vurgulayacak.

Yoğun diplomasi trafiği

Bakanlık yetkilisi, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik son dönemde artan girişimlerle birlikte görüşme trafiğinin hız kazandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Şubat'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi Türkiye’de ağırlamıştı. Bakan Fidan ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile önce 20 Şubat'ta Johannesburg'da G-20 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında, ardından 24 Şubat'ta Ankara'da görüşmüştü.

Fidan ayrıca 14-16 Şubat tarihlerindeki Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın Rusya ve Ukrayna'dan Sorumlu Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile konuyu ele almıştı.

Güncel gelişmeler ve Avrupa güvenliği ele alınacak

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ev sahipliğindeki Ukrayna konulu toplantıda ise Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki güncel gelişmeler ile Avrupa güvenliği bağlamındaki hususların görüşülmesi bekleniyor. Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Ukrayna, Almanya, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Finlandiya, İsveç, Çekya, Romanya ile NATO ve Avrupa Birliği (AB) davet edildi.

Toplantı, Trump'ın Ukrayna savaşını ivedilikle sonlandırmak amacıyla Rusya ve Ukrayna Devlet Başkanları ile 12 Şubat tarihinde yaptığı doğrudan temaslar ile ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında 18 Şubat'ta Riyad'da yapılan görüşmeyle başlayan süreç karşısında yeni bir pozisyon belirlemek amacıyla Avrupa arasında başlayan konferanslar silsilesinin devamı niteliğinde. Bu çerçevede Fransa, önce 12 Şubat'ta Almanya ve Polonya (Weimar Üçlüsü) ile İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Ukrayna'nın katılımıyla Dışişleri Bakanları düzeyinde Avrupa güvenliğinin ele alındığı bir toplantı düzenlemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve Rusya heyetlerinin 18 Şubat'taki toplantısından hemen önce, 17 Şubat'ta Paris'te Almanya, Polonya, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka Başbakanları ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin katılımıyla bir toplantı yapmıştı.

Anka Haber Ajansı