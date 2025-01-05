Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in Babası İle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in Babası İle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için bulunduğu Niğde'de 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir araya geldi. Görüşmenin fotoğrafını Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştı.

(NİĞDE/ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti İl Kongresi için bulunduğu Niğde'de 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile bir araya geldi. Görüşmenin fotoğrafını Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Niğde'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 15 Temmuz şehitlerinden Ömer Halisdemir'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, paylaşımında "Bakanımız Hakan Fidan, Ak Parti İl Kongresi için bulunduğumuz Niğde’de, 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir’in muhterem babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile sohbet ederken" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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