Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İle Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi için Kazan'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları da ele alındı.

(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BRICS Zirvesi için Kazan'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. İkili ve bölgesel konuların değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BRICS Zirvesi için Kazan'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları da ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, 3 artı 3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü toplantısı marjında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi" denildi.

Anka Haber Ajansı

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