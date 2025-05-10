Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Temsilen Katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Temsilen Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün çevrimiçi düzenlenen Ukrayna konulu “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldı. Bakanlık kaynakları; Ankara’nın, şartsız ateşkesi desteklediğini ve gözlem görevine hazır olduğunu söyledi.

(ANKARA) — Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün çevrimiçi düzenlenen Ukrayna konulu “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldı. Bakanlık kaynakları; Ankara’nın, şartsız ateşkesi desteklediğini ve gözlem görevine hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Mayıs günü çevrimiçi düzenlenen Ukrayna konulu “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı temsilen katıldı.

Diplomatik kaynaklara göre; toplantıda konuşan Fidan, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan bağlılığını vurguladı. Fidan ayrıca, Ankara’nın önceliğinin şartsız bir ateşkesin tesisi olduğunu ve bu yöndeki girişimleri desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

Bakan Fidan’ın, ateşkesin sağlanması durumunda Türkiye’nin uygulamanın sahada denetlenmesi ve sürecin güvence altına alınması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da ifade ettiği bildirildi.

Toplantı, Ukrayna’daki savaşın sonlandırılması amacıyla sürdürülen uluslararası girişimlerin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Anka Haber Ajansı

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