Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Kurulu Üyesi Merve Kavakçı, Görevinden Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Kuala Lumpur Büyükelçiliği görevinden merkeze çekilen Merve Kavakçı'yı, atadığı Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği görevinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Buna göre; 2 Haziran 2022" de Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçiliği’nden merkeze çekilen daha sonra Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliği’ne atanan Merve Kavakçı, bu görevinden de alındı.

Anka Haber Ajansı