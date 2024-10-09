Dışişleri Bakanlığı’ndan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrail Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlarıyla ilgili, “Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, İsrail’in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir” açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrail Katz’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımlarıyla ilgili, “Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, İsrail’in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrail Katz’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan paylaşımları üzerine açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir. Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.

İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz.

Türkiye, İsrail’in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir.”

Anka Haber Ajansı