Disk-ar, 'Ak Parti İktidarının Kıdem Tazminatını Erittiğini' Tespit Etti

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSKAR), 1978 - 2025 yılları arasında kıdem tazminatının asgari ücret karşısındaki artışını paylaştı. Raporda, “Yeni kıdem tazminatı tavanı Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin 1,8 katına geriledi. 1978’de asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı, 1982’de asgari ücret ile bağının koparılmasının ardından hızla düşmeye başladı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında kıdem tazminatı asgari ücretin 4,8 katıydı. AKP döneminde kıdem tazm

(ANKARA) - Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 1978 - 2025 yılları arasında kıdem tazminatının asgari ücret karşısındaki artışını paylaştı. Raporda, “Yeni kıdem tazminatı tavanı Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin 1,8 katına geriledi. 1978’de asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı, 1982’de asgari ücret ile bağının koparılmasının ardından hızla düşmeye başladı. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında kıdem tazminatı asgari ücretin 4,8 katıydı. AKP döneminde kıdem tazminatının asgari ücrete oranı 12 Eylül döneminin de gerisine düştü” tespitine yer verildi.

DİSK-AR, AK Parti iktidarında kıdem tazminatlarının eridiğini ortaya çıkardı. Yayınlanan Ocak ayı bültenindeki araştırmada, “2025 yılı Ocak-Haziran dönemi kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655,43 TL olarak açıklandı. Haziran-Aralık 2024 döneminde 41 bin 828,42 TL olan kıdem tazminatı tavanı yüzde sadece 11,54 oranında artmış oldu. Oysa kıdem tazminatına esas olması gereken Haziran-Aralık 2024 dönemi enflasyonu yüzde 15,75 olarak açıklandı. Ancak kıdem tazminatı tavanı memur maaş artışlarına endekslendiği için artış memur maaş artışlarına paralel olarak yüzde 11,54 düzeyinde kaldı”denildi.

Yeni kıdem tazminatı tavanının Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin 1,8 katına gerilediği belirtilen araştırmada, 12 Eylül ve öncesi dönemde kıdem tazminatının asgari ücretin 7,5. 2002 yılı AK Parti dönemi ve öncesinde ise 4,8 olduğu kaydedildi.

Anka Haber Ajansı