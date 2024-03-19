Disk Genel-iş Sendikası'ndan Cemil Tugay'a Destek

İzmir'de DİSK Genel-İş Sendikası Ege Bölge Temsilciliği'nin işçi buluşmasına katılan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, “Eğer bu iktidar bu seçimlerde kırmız kart görmezse, ülkemizi çok daha kötü günler bekliyor. Bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkmak için çok çalışmalıyız” dedi. Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise emekten, işçiden yana olan belediye başkanlarının yanında olacaklarını belirterek, “CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Cemil Tugay'ın yanındayız” dedi

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir'de DİSK Genel-İş Sendikası Ege Bölge Temsilciliği'nin düzenlediği işçi buluşmasına katılan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, “Eğer bu iktidar bu seçimlerde kırmız kart görmezse, ülkemizi çok daha kötü günler bekliyor. Bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkmak için çok çalışmalıyız” dedi. Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise emekten, işçiden yana olan belediye başkanlarının yanında olacaklarını belirterek, “CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Cemil Tugay'ın yanındayız” dedi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen işçi buluşmasına katıldı. Basmane'de bulunan DİSK Genel İş Sendika binası önünde gerçekleştirilen buluşmaya, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP ilçe belediye başkan adayları, Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı'nın yanı sıra çok sayıda işçi katıldı.

“Birleşe birleşe kazanacağız”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Direne direne kazanacağız”, “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganlarının atıldığı işçi buluşmasında konuşan DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Buraya gelme amacımız Türkiye'nin dört bir yanında mücadelemizle devam ediyor. Bize destek çıkan sadece işçi sınıfıdır. Bizi güçlü yapan sizlersiniz. Bu örgütlülük Türkiye'nin dört bir yanındadır. Demokrasi ve emek mücadelesi veriyoruz. Ülkemizdeki eşitsizlikler karşı mücadele veren bir örgütüz. Bizim sözümüz var. Demokrasi işçinin ekmeğidir. Bu sebeple emekten, işçiden yana olanlarla yürüyoruz. Bu seçimlerde taraf olduk. Biz aydınlık Türkiye'nin tarafıyız. Biz barıştan ve kardeşlikten yana tarafsız. Biz laik Türkiye'den yana tarafız. İşçi sınıfının kazanımları ancak özgürlükçü, katılımcı bir demokrasi ortamında sağlanır. Emekten yana demokrasi olmazsa hakkımızı alamayız. İşçi sınıfının örgütlülüğü olmazsa demokrasi olmaz. İzmir'de emekten yana olan CHP'li büyükşehir belediye başkan adayı Cemil Tugay'ın tarafındayız. İlçe belediye başkan adaylarının sonuna kadar yanındayız.”

"İŞÇİLERİMİZİN EMEK KARŞITI POLİTİKALARDAN ZARAR GÖRMEMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay konuşmasında, binlerce isimsiz emekçinin övünerek kurduğu sendikada örgütlü bulunan işçilerle buluştuğu için mutlu olduğunu vurgulayarak, emek ve alın terinin kutsal olduğunu belirtti. Tugay, “Ülkemiz çok zor zamanlardan geçiyor. AKP ülkeyi bir avuca tahsis etti. Ülkemizi açlığa mahkum etti. AKP bu seçimde kırmızı kart görmezse bizi kötü günler bekliyor. Hükümet ya örgütsüz yığınlar istiyor ya da her dediklerini onaylanacak yandaş sendikalar istiyor. Bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkmak zorundayız. Hiçbir AKP'li belediye DİSK’in örgütlenmesine izin vermiyor. Rahmetli başkanımız Piriştina fazla mesai ödenmeden asgari ücretle çalışkan işçilerin sendikal örgütlenmesinin önünü açmıştı. Kocaoğlu, taşeronu bitirdi. 25 yıldır Büyükşehir belediye başkanları emeğin hakkını gözeten toplu sözleşmelere imza attılar. Emekçilerimiz ise fedakarca çalıştılar ve aldıkları her kuruşun hakkını ödediler. Bu dönemde de birlikte çalışacağız. İşçilerimizin emek karşıtı politikadan zarar görmemesini sağlayacağız" diye konuştu.

“BU SEÇİMDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ”

Tugay, Türkiye’nin emek mücadelesine katkı vermiş herkesi saygıyla selamladığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Ülkemiz ve kentimiz çok zor zamanlardan geçiyor. 22 yıllık AKP yönetimi toplumsal kaynakları bir avuç mutlu azınlığa sundu. Bunun dışında kalan bütün toplumu açlığa mahkum ettiler. Farkındayız. Eğer bu iktidar bu seçimlerde kırmız kart görmezse, ülkemizi çok daha kötü günler bekliyor. 12 Eylül sonrasında başlatılan sendikasızlaşma, emeğin örgütlemesine izin vermeme, AKP iktidarının elinde katlanarak artıyor. Hükümet saraya yandaş sendikalar istiyor. Hepimiz ülke ve kentimizi neyin beklediğini biliyoruz. Bu seçimlerden alnımızın akıyla çıkmak için çok çalışmalıyız. Hiçbir AKP’li belediyeler sendikanın örgütlenmesine izin vermiyor” dedi.

“BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ”

Göreve geldiği takdirde işçilerin hak ettikleri toplu iş sözleşmesini yapacaklarını da vurgulayan Cemil Tugay, “En iyi TİS'i yapmak için uğraşacağız. Sendikalar sadece pazarlık yapan kurumlar değil, demokrasi mücadelesi veren örgütlerdir. Bu alanda da önemli işler yapacağız. Kamu kurumları vergilerle hizmet için çalışır. Biz gecemizi gündüze katarak en iyi hizmeti vermek için çalışacağız. Biz hep beraberiz. Türk'ü, Kürt'ü, Alevisi, Sünnisi hepimiz beraberiz ve birleşe birleşe kazanacağız” diye sözlerini noktaladı.

Anka Haber Ajansı