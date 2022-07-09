Diyaliz Hastalarını Taşıyan Minibüs İle Hafif Ticari Araç Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Diyaliz Hastalarını Taşıyan Minibüs İle Hafif Ticari Araç Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

KAYSERİ'de, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. Diyaliz hastalarını taşıyan R.T. yönetimindeki 38 DZF 574 plakalı minibüs ile kurban kesmeye gidenlerin içinde bulunduğu M.K. yönetimindeki 38 YS 758 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)

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Diyaliz Hastalarını Taşıyan Minibüs İle Hafif Ticari Araç Araç Çarpıştı: 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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