Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de Taziye Ziyareti

ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden avukat Baran Açan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden avukat Baran Açan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Erbaş'a, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ile İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de eşlik etti. Erbaş, Baran Açan için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Derik ilçesindeki taziye evinde avukat Açan'ın babası Ramazan Açan'a ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Erbaş, kazanın derinden üzdüğünü söyledi. Ramazan Açan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Baran Açan'ın orada sadece yaralılara yardım etmek için bulunduğunu ifade etti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı