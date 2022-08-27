Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de Taziye Ziyareti (2)

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de Taziye Ziyareti (2)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, taziye ziyaretinin ardından kazada yaşamını yitirenler için Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN MEVLİT

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, taziye ziyaretinin ardından kazada yaşamını yitirenler için Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Türkçe ve Kürtçe mevlit okutulup dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasında, "Hepimizin başı sağ olsun. Bundan 1 hafta önce beklenmedik bir kazayla 20 kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Allah hepsine rahmet eylesin. Milletimizin genelde, Derik halkımızın özelde başı sağ olsun. Vefat eden tüm kardeşlerimizin mekanları cennet olsun inşallah. Derik'te ve Antep'te elim kaza sonucu vefat eden kardeşlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Programın ardından Derik Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde konuklara pirinç pilavı, kavurma ve tatlı ikram edildi. (DHA)

Emrullah KARAKAŞ-Nurettin FİDANCAN/ Derik (Mardin), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de Taziye Ziyareti (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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