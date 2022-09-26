Diyarbakır- Batman Demir Yolunda Kaza Sonrası Seferler Yeniden Başladı

Diyarbakır- Batman Demir Yolunda Kaza Sonrası Seferler Yeniden Başladı

DİYARBAKIR- Batman seferini yapan yolcu treninin raydan çıkan makine bölümü ve vagonu vinçle yerine yerleştirildikten sonra demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR- Batman seferini yapan yolcu treninin raydan çıkan makine bölümü ve vagonu vinçle yerine yerleştirildikten sonra demir yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Diyarbakır- Batman seferinin yapıldığı yolcu treninin makine bölümü ile vagonu, dün saat 18.11'de Bozdemir İstasyonu girişinde raydan çıktı. Kazada yaralanan olmazken, demir yolu ise ulaşıma kapandı. Yolun açılması için bölgeye ekip sevk edilirken, yolcular da minibüslerle Batman'a gönderildi. Ekiplerin vinçle yaptığı çalışmanın ardından makine ve vagon, yerine yerleştirildi. Demir yolunun saat 02.00'de açılmasıyla tren seferleri yeniden başladı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır- Batman Demir Yolunda Kaza Sonrası Seferler Yeniden Başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Otomobilin Çarptığı 20 Yaşındaki Şerife Ağır Yaralı
Otomobilin Çarptığı 20 Yaşındaki Şerife Ağır Yaralı
Kaza Şehidi Uzman Çavuş, Kayseri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaza Şehidi Uzman Çavuş, Kayseri'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Ormanda 3 Yaşındaki Kızını Öldürüp, İntihar Etti (2)- Yeniden
Ormanda 3 Yaşındaki Kızını Öldürüp, İntihar Etti (2)- Yeniden
Ormanda 3 Yaşındaki Kızını Öldürüp, İntihar Etti
Ormanda 3 Yaşındaki Kızını Öldürüp, İntihar Etti
Kartal'da Otomobile Çarpan Motosikletli Yaralandı
Kartal'da Otomobile Çarpan Motosikletli Yaralandı
Uzman Çavuşun Şehit Olduğu Kazada, Kamyonet Sürücü Tutuklandı
Uzman Çavuşun Şehit Olduğu Kazada, Kamyonet Sürücü Tutuklandı
Bingöl'de Çiftlik Yangını; 6 Bin 500 Balya Saman Kül Oldu
Bingöl'de Çiftlik Yangını; 6 Bin 500 Balya Saman Kül Oldu