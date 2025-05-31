Diyarbakır Sokaklarını Gezen Chp’li Tanrıkulu: “İnsanlar Mutsuz, Gelecek Konusunda Endişe Var”

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kentteki esnaf ve yurttaşlarla yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, “İnsanlar mutsuz gerçekten. Esnaflar da mutsuz. Kazanç yok. İş yok. Gelecek konusunda endişe var” ifadelerini kullandı.

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kentteki esnaf ve yurttaşlarla yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, “İnsanlar mutsuz gerçekten. Esnaflar da mutsuz. Kazanç yok. İş yok. Gelecek konusunda endişe var” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da esnaf ve yurttaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, insanların mutsuz olduğunu ifade etti. Hayat pahalılığı şikayetlerinin arttığını söyleyen Tanrıkulu, "Diyarbakır'dayım. Dolaşıyorum sokakları, caddeleri, esnafla görüşüyorum, vatandaşlarla görüşüyorum. İnsanlar mutsuz gerçekten. Esnaf da mutsuz. Kazanç yok, iş yok. Gelecek konusunda endişe var” dedi.

‘İstanbul'da yapılan operasyonlar herkesi üzüyor’

CHP’li belediyelere yönelik İstanbul'da yapılan operasyonlar nedeniyle herkesin üzüldüğünü aktaran Tanrıkulu, “Bu operasyonların sonu nereye varacak? Herkes soruyor. Neden böyle? Neden hukuk yok? Neden adalet yok? Neden bu pahalılık var? Yani insanlarımız dertli gerçekten ve mutsuz. Bunu hak etmiyorlar. Yani bu mutsuzluğu da hak etmiyorlar. Bütün bunları gidermek için tabii ki çalışacağız. Ama buradan da Adalet ve Kalkınma Partisi’ne sesleniyorum, bu sadece Diyarbakır'ın hali değil. Bütün Türkiye'de yurttaşlarımız maalesef razı değiller ve huzursuzlar. Refah içerisinde değiller, adaletsizlikten şikayetçiler” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı